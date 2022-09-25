На тлі прибуття авіаносця США КНДР провела пуск балістичної ракети малої дальності

У Північній Кореї запустили ракету малої дальності, яка пролетіла близько 600 км, перш ніж впасти у воду біля східного узбережжя Південної Кореї.

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Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Південної Кореї, що є актом провокації. Про це повідомляє The Guardian.

Начальник об'єднаних штабів Південної Кореї заявив, що ракету запустили з міста Течхон. Вона пролетіла 600 км, перш ніж приземлитися у водах біля східного узбережжя Південної Кореї. На піку її висота польоту сягала 60 км. Збройні сили Південної Кореї засудили запуск ракети, яка порушує резолюцію Радбезу ООН.

"Запуск балістичної ракети Північною Кореєю — це акт провокації, яка загрожує миру та безпеці Корейського півострова та міжнародної спільноти", — йдеться у заяві начальників штабів Південної Кореї.

Індо-Тихоокеанське командування США заявило, що запуск не являє безпосередньої загрози для персоналу чи території США або для союзників, але підкреслило дестабілізуючий вплив незаконної ядерної зброї та ракетних програм Північної Кореї.

У береговій охороні Японії закликали моряків бути пильними і не наближатися до підозрілих предметів у морі. Ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

На тлі запуску ракети до Південної Кореї прибув американський авіаносець USS Ronald Reagan разом із ударною групою. У Пусані планують провести спільні навчання із американськими військовими.

Нагадаємо, 23 вересня до Південної Кореї прибув авіаносець для демонстрації сили USS Ronald Reagan.

Раніше в КНДР запідозрили військових у симпатії до Південної Кореї через талант-шоу. Влада назвала це серйозним порушенням дисципліни, що нагадує південнокорейських артистів.