"Вчера это был блеф, но может стать реальностью": Зеленский о ядерном шантаже Путина

Как считает украинский президент, пока мир удерживает Кремль от использования ядерного оружия. Но Запад должен продолжать давить на президента РФ, чтобы остановить его.

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Президент Владимир Зеленский считает, что угрозы Владимира Путина использовать ядерное оружие могут стать реальностью. Об этом он заявил в интервью CBS News.

"Возможно, вчера это был блеф. Но сейчас это может быть и реальностью", –– прокомментировал он, отвечая на вопрос ведущей, блефует ли глава Кремля.

При этом Зеленский подчеркнул, что Москва ставит своей целью запугать все страны.

"Что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Он Путин] выбрал целью и оккупировал нашу [Запорожскую] АЭС и город Энергодар. Эта атомная станция состоит из шести блоков. Это как шесть Чернобыльских блоков. Несколько дней назад они [россияне] начали стрелять по другой атомной электростанции [Южноукраинской АЭС]. Ракета упала в 300 метрах от АЭС, там повылетали окна и двери. Это первые шаги его ядерного шантажа", – объяснил украинский президент.

Как считает глава государства, Путин уже не блефует. При этом мир продолжает сдерживать его от использования ядерного оружия.

"Мы должны продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать", – добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что США передали Украине ЗРК NASAMS. По словам президента, для успешного контрнаступления Киеву необходимы HIMARS, артиллерия и танки. Если Вашингтон поможет Киеву, то это сделают Германия и другие европейские страны.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что российская аннексия оккупированных территорий Украины ничего не изменит. По его словам, США продолжат поддержку украинцев и не отступят перед ядерным шантажом.