"Вчора це був блеф, але може стати реальністю": Зеленський про ядерний шантаж Путіна

Як вважає український президент, поки що світ утримує Кремль від використання ядерної зброї. Але Захід має продовжувати тиснути на президента РФ, щоб зупинити його.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що погрози Володимира Путіна використати ядерну зброю можуть стати реальністю. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

"Можливо, вчора це був блеф. Але зараз це може бути і реальністю", — прокоментував він, відповідаючи на запитання ведучої, чи голова Кремля блефує.

При цьому Зеленський наголосив, що Москва має на меті залякати всі країни.

"Що таке сучасне застосування ядерної зброї чи ядерний шантаж? Він [Путін] вибрав метою і окупував нашу [Запорізьку] АЕС та місто Енергодар. Ця атомна станція складається із шести блоків. Це як шість Чорнобильських блоків. Кілька днів тому вони [росіяни] почали стріляти по іншій атомній електростанції [Південноукраїнська АЕС]. Ракета впала за 300 метрів від АЕС, там повилітали вікна та двері. Це перші кроки його ядерного шантажу", — пояснив український президент.

Як вважає глава держави, Путін уже не блефує. При цьому світ продовжує утримувати його від використання ядерної зброї.

"Ми маємо продовжувати чинити на нього тиск і не дозволяти йому продовжувати", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що США передали Україні ЗРК NASAMS. За словами президента, для успішного контрнаступу Києву необхідні HIMARS, артилерія і танки. Якщо Вашингтон допоможе Києву, це зроблять Німеччина та інші європейські країни.

Радник Білого дому національної безпеки Джейк Салліван вважає, що російська анексія окупованих територій України нічого не змінить. За його словами, США продовжать підтримку українців і не відступлять перед ядерним шантажем.