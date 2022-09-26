Журнал Time поместил Валерия Залужного на обложку свежего номера

По словам журналистов, в истории войны в Украине главнокомандующему ВСУ, вероятно, будет отведена заметная роль. Он был среди тех, кто превращал армию, которая действовала по устаревшей советской модели, в современную боеспособную силу.

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Американский еженедельный журнал журнал Time поместил на обложку октябрьского номера изображение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщается в посте издания в Twitter.

В истории войны в Украине Залужному, отмечают авторы публикации, вероятно, будет отведена заметная роль. Он был среди тех, кто годами превращал армию, которая прежде действовала по устаревшей советской модели, в современную боеспособную силу.

[ + – ] Обложка свежего номера Time. Фото: Time

Тщательная подготовка в преддверии масштабного вторжения и продуманная тактика на ранних этапах войны помогли отразить натиск российских войск. "Залужный проявил себя как военный мозг, столь необходимый его стране, — говорил о Залужном американский генерал Марк Милли в интервью журналистам в мае прошлого года. — Под его руководством украинские вооруженные силы быстро адаптировались к происходящему на поле боя".

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

ВСУ объявили о контрнаступлении на юге, но вместо этого последовали менее масштабные, но более стремительные атаки на северо-востоке, что застало Россию врасплох. Успех в Харьковской области подтвердил то, что сотрудничество в разведывательной сфере и поставки западных вооружений приносят результат.

Эти победы случились в критически важное время, когда в Европе и в мире в целом нарастало экономическое давление, а скептики начинали высказывать сомнения относительно того, сможет ли Украина выдержать затяжную борьбу. Бегство ВС РФ из Харьковской области вынудило кремлевских пропагандистов признать неудачу, вследствие чего усилилось политическое давление на кремлевское руководство, за которым последовало объявление частичной мобилизации — первое со времен Второй мировой войны.

[ + – ] Контрнаступление ВСУ под Харьковом

Представители США и Украины считают, что война будет продолжительной и кровавой, поскольку Путин показал, что готов жертвовать своей армией, пытаясь измотать противника. Контрнаступление ВСУ под Харьковом может стать перелом в войне, но не решающим ударом.

"Оглядываясь назад, мы будем смотреть на это как на Мидуэйское сражение", — заявил Дэн Райс, один из руководителей Уэст-Пойнта, который выступает специальным советником Залужного. Райс упомянул о морской битве в Тихом океане 1942 года, после которой Вторая мировая война продолжилась еще несколько лет.

Напомним, что, по данным военных исследователей, Путин не сможет справиться с последствиями мобилизации. Анонсированная частичная мобилизация затронет большей частью тех граждан РФ, которые не хотят воевать и не вступали в добровольческие батальоны.

Ранее Фокус сообщал, что бывший судья Слободана Милошевича заявил, что "душевнобольного" Путина могут заочно приговорить к пожизненному заключению. Но смертная казнь к нему применяться не будет.