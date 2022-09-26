Журнал Time помістив на обкладинку нового номера Валерія Залужного

За словами журналістів, в історії війни в Україні головнокомандувачу ЗСУ, ймовірно, буде відведено помітну роль. Він був серед тих, хто перетворював армію, яка діяла за застарілою радянською моделлю, на сучасну боєздатну силу.

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Американський щотижневий журнал журнал Time розмістив на обкладинці жовтневого номера зображення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомляється в пості видання у Twitter.

В історії війни в Україні Залужному, зазначають автори публікації, ймовірно, буде відведено помітну роль. Він був серед тих, хто роками перетворював армію, яка раніше діяла за застарілою радянською моделлю, на сучасну боєздатну силу.

[ + – ] Обкладинка свіжого номера Time Фото: trump1

Ретельна підготовка напередодні масштабного вторгнення та продумана тактика ранніх етапах війни допомогли відбити тиск російських військ. "Залужний виявив себе як військовий мозок, такий необхідний його країні, — говорив про Залужного американський генерал Марк Міллі в інтерв'ю журналістам у травні минулого року. — Під його керівництвом українські збройні сили швидко адаптувалися до бою, що відбувається".

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

ЗСУ оголосили про контрнаступ на півдні, але натомість були менш масштабні, проте стрімкіші атаки на північному сході, що застало Росію зненацька. Успіх у Харківській області підтвердив те, що співпраця в розвідувальній сфері та постачання західних озброєнь приносять результат.

Ці перемоги відбулися в критично важливий час, коли в Європі та світі загалом наростав економічний тиск, а скептики починали висловлювати сумніви щодо того, чи зможе Україна витримати затяжну боротьбу. Втеча ЗС РФ із Харківської області змусила кремлівських пропагандистів визнати невдачу, внаслідок чого посилився політичний тиск на кремлівське керівництво, за яким було оголошення часткової мобілізації — перше з часів Другої світової війни.

[ + – ] Контрнаступ ЗСУ під Харковом

Представники США й України вважають, що війна буде тривалою та кривавою, оскільки Путін показав, що готовий жертвувати своєю армією, намагаючись вимотати супротивника. Контрнаступ ЗСУ під Харковом може стати переломом у війні, але не вирішальним ударом.

"Озираючись назад, ми дивитимемося на це як на Мідуейську битву", — заявив Ден Райс, один із керівників Вест-Пойнта, який виступає спеціальним радником Залужного. Райс згадав про морську битву в Тихому океані 1942 року, після якої Друга світова війна тривала ще кілька років.

Нагадаємо, що, за даними військових дослідників, Путін не зможе впоратися з наслідками мобілізації. Анонсована часткова мобілізація торкнеться переважно тих громадян РФ, які не хочуть воювати й не вступали в добровольчі батальйони.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній суддя Слободана Мілошевича заявив, що "душевнохворого" Путіна можуть заочно засудити до довічного ув'язнення. Але смертна кара щодо нього не застосовуватиметься.