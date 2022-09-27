Включал украинские песни: пенсионер на коляске собирал деньги на ВСУ в оккупированном Херсоне

75-летний Григорий Янченко ежедневно на протяжении полугода выезжал в центр города и собирал пожертвования для украинской армии. За полгода он передал ВСУ 600 тысяч гривен.

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75-летний житель Херсона Григорий Янченко, передвигающийся на инвалидной коляске, полгода собирал деньги на ВСУ на глазах у российских оккупантов. За шесть месяцев он передал украинским защитникам 600 тысяч гривен. Об этом сообщается в сюжете телеканала "ТСН".

В родном городе Григория Янченко все называют просто дядей Гришей. Он помогает украинской армии с 2014 года. После крымских событий и вторжения россиян на Донбасс он стал собирать деньги для украинских добровольческих батальонов и десантников. Как уточняют журналисты, за восемь лет он передал около 4 млн грн.

Российская оккупация Херсона не помешала дяде Грише продолжать его волонтерскую деятельность. На протяжении шести месяцев он каждый день выезжал в центр города и включал украинские песни, собирая пожертвования на армию у местных жителей.

Еще летом в пабликах появились ролики, как он передвигается по центру под треки, где предлагается уничтожать российских оккупантов.

Сам Янченко рассказал журналистам, что записал на свой проигрыватель гимн Украины, песню "Ой, у лузі червона калина", украинские военные марши и другие треки, которые стали популярными во время войны.

По его словам, местные жители его всячески поддерживали.

"Только уезжаю, меня уже слышат и ждут. Довольны, с улыбками, это не передать. И так едешь и все люди подпевают", — говорит херсонский волонтер.

Он признается, что люди, узнав, что он собирает на украинскую армию, иногда даже отдавали последние деньги. А иногда кидали к нему в ведерко российские рубли, которые выдавали оккупанты.

Такая активная деятельность не осталась незамеченной коллаборантами. Дяде Грише пригрозили, что его увезут "на подвал". После этого знакомые уговорили пенсионера выехать из оккупированного областного центра и перевезли Янченко в Запорожье, где его разместили в волонтерском центре.

[ + – ] Знакомым удалось уговорить дядю Гришу выехать в Запорожье.

Херсонец говорит, что будет продолжать свою волонтерскую деятельность уже на подконтрольной территории. Далеко уезжать от родного города он не хочет, надеется в ближайшее время вернуться домой.

Напомним, волонтеры закупили для морпехов 11 броневиков Toyota Land Cruider 79. Машины пойдут на вооружение 36-й бригады морской пехоты, которая восстанавливает боеспособность после обороны Мариуполя.

Ранее Фокус писал о том, что волонтеры закупили более сотни новеньких пикапов для ВСУ.