Волонтеры закупили для морпехов 11 броневиков Toyota Land Cruider 79 (видео)

Машины пойдут на вооружение 36-й бригады морской пехоты, которую восстанавливают боеспособность после обороны Мариуполя.

Фонд "Повернись живим" закрыл первый контракт на поставку бронетехники украинской армии. 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского получит 11 броневиков. Об этом сообщил директор фонда Тарас Чмут.

Процесс покупки бронированных Toyota Land Cruider 79' начался еще в марте. Его удалось реализовать только сейчас, с третьей попытки.

"Это следующий шаг в обеспечении армии автотехникой — не только новыми пикапами, но и классом выше — легкими броневиками, а в перспективе — и полноценной бронетехники", — написал Чмут.

Также он добавил, что стоимость покупки составляет 2,3 млн евро.

Чем хороши броневики Toyota?

Toyota Land Cruiser 79' соответствуют требования Европейского комитета стандартизации и имеют уровень защиты BR6. Броня защитит от пуль калибром 7,62 мм на расстоянии не менее 10 метров, а также взрыв двух ручных противопехотных гранат DM 51.

На броневик можно установить пулемет калибром 7,62 мм или 12,7 или же автоматический гранатомет, например, американский Mk19. В десантном отделении может поместиться до 6 бойцов. Основные характеристики броневиков:

максимальная скорость — 100 км/ч

мощность двигателя — 195 л.с.

дальность хода — 800 км

Все 11 броневиков поступят в распоряжении 36 бригады, которая защищала Мариуполь. В фонде отмечают, что бригада потеряла всю свою технику и значительную часть личного состава при обороне Мариуполя, поэтому волонтеры решили присоединиться к ее восстановлению. Бригада вновь активно сражается на фронте.

Напомним, Тарас Чмут заявлял, что бюрократия тормозит получение помощи от Запада.

Ранее фонд "Повернись живим" передал в ВСУ первіе БПЛА "Лелека-100" из партии на 25 единиц.