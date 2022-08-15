Бюрократия тормозит получение помощи от Запада, — глава "Повернись живим"

К началу морозов в Украине российские войска попытаются выйти на административные границы Донбасса, говорит Тарас Чмут

Украинские силы имеют проблемы с бюрократией, из-за которых западные партнеры имеют сложности с поставкой вооружения и другой военной техники. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Многие наши западные партнеры также недовольны уровнем украинской бюрократии, которая тормозит получение помощи. Это ведь наши проблемы. Это не проблемы Штатов, Германии, Китая или Турции. Это проблемы Украины, которые создали украинцы, живя и работая на Украине.

Какая сейчас реальная ситуация на фронте, по вашей информации? Какова вероятность, что к зиме произойдет ощутимый перелом в войне?

Чмут также отметил, что обстановка на фронте на данный момент быстро меняется, однако, по его мнению, к началу периода холодов войска РФ могут попытаться выйти на административную границу Донецкой области.

"Покажет непосредственно линия фронта, такие вещи бессмысленно предсказывать", — добавил Чмут.

Напомним, 26 июля "Повернись живим" сообщили о приобретении комплекса БПЛА "Байрактар ТБ2" для ВСУ.

Ранее фонд передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas с защищенным каналом связи.