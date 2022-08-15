Бюрократія гальмує отримання допомоги від Заходу, — глава "Повернись живим"

До початку морозів в Україні російські війська намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донбасу, каже Тарас Чмут.

Українські сили мають проблеми з бюрократією, через які західні партнери мають складнощі з постачанням озброєння та іншої військової техніки. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут.

Багато наших західних партнерів також незадоволені рівнем української бюрократії, яка гальмує отримання допомоги. Адже це наші проблеми. Це не проблеми Штатів, Німеччини, Китаю чи Туреччини. Це проблеми України, які створили українці, живучи та працюючи в Україні.

Яка зараз реальна ситуація на фронті, за вашою інформацією? Якою є ймовірність, що до зими відбудеться відчутний перелом у війні?

Чмут також зазначив, що ситуація на фронті тепер швидко змінюється, однак, на його думку, до початку періоду холодів війська РФ можуть спробувати вийти на адміністративний кордон Донецької області.

"Покаже безпосередньо лінія фронту, такі речі безглуздо пророкувати", — додав Чмут.

Нагадаємо, 26 липня "Повернись живим" повідомили про придбання комплексу БПЛА "Байрактар ТБ2" для ЗСУ.

Раніше фонд передав до ЗСУ 300 латвійських дронів Atlas із захищеним каналом зв'язку.