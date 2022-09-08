Волонтери закупили для морпіхів 11 броньовиків Toyota Land Cruider 79 (відео)

Машини підуть на озброєння 36 бригади морської піхоти, яку відновлюють боєздатність після оборони Маріуполя.

Фонд "Повернися живим" закрив перший контракт на постачання бронетехніки української армії. 36-а окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського отримає 11 броньовиків. Про це повідомив директор фонду Тарас Чмут.

Процес купівлі броньованих Toyota Land Cruider 79' розпочався ще у березні. Його вдалося реалізувати лише зараз, із третьої спроби.

"Це наступний крок у забезпеченні армії автотехнікою — не лише новими пікапами, а й класом вище — легкими броньовиками, а в перспективі — і повноцінною бронетехнікою", — написав Чмут.

Також він додав, що вартість купівлі становить 2,3 млн. євро.

Чим хороші броньовики Toyota?

Toyota Land Cruiser 79' відповідають вимогам Європейського комітету стандартизації та мають рівень захисту BR6. Броня захистить від куль калібром 7,62 мм на відстані не менше ніж 10 метрів, а також від вибуху двох ручних протипіхотних гранат DM 51.

На броньовик можна встановити кулемет калібром 7,62 мм або 12,7 або автоматичний гранатомет, наприклад, американський Mk19. У десантному відділенні може розміститися до 6 бійців. Основні характеристики броньовиків:

максимальна швидкість — 100 км/год

потужність двигуна — 195 к.с.

дальність ходу — 800 км

Усі 11 броньовиків надійдуть у розпорядженні 36 бригади, яка захищала Маріуполь. У фонді зазначають, що бригада втратила всю свою техніку та значну частину особового складу при обороні Маріуполя, тож волонтери вирішили приєднатися до її відновлення. Бригада знову активно бореться на фронті.

Нагадаємо, Тарас Чмут заявляв, що бюрократія гальмує отримання допомоги від Заходу.

Раніше фонд "Повернись живим" передав ЗСУ перші БПЛА "Лелека-100" з партії на 25 одиниць.