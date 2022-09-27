Вмикав українські пісні: пенсіонер на візку збирав гроші на ЗСУ в окупованому Херсоні

75-річний Григорій Янченко щодня протягом пів року виїжджав до центру міста та збирав пожертвування для української армії. За пів року він передав ЗСУ 600 тисяч гривень.

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75-річний житель Херсона Григорій Янченко, який пересувається на інвалідному візку, пів року збирав гроші на ЗСУ на очах у російських окупантів. За шість місяців він передав українським захисникам 600 тисяч гривень. Про це повідомляється у сюжеті телеканалу "ТСН".

У рідному місті Григорія Янченка всі називають просто дядьком Гришею. Він допомагає українській армії з 2014 року. Після кримських подій і вторгнення росіян на Донбас він почав збирати гроші для українських добровольчих батальйонів і десантників. Як уточнюють журналісти, за вісім років він передав приблизно 4 млн грн.

Російська окупація Херсона не завадила дяді Гриші продовжувати його волонтерську діяльність. Упродовж шести місяців він щодня виїжджав у центр міста та вмикав українські пісні, збираючи пожертвування на армію у місцевих мешканців.

Ще влітку в пабліках з'явилися ролики, як він пересувається по центру під треки, де пропонується знищувати російських окупантів.

Сам Янченко розповів журналістам, що записав на свій програвач гімн України, пісню "Ой, у лузі червона калина", українські військові марші й інші треки, які стали популярними під час війни.

За його словами, місцеві жителі його всіляко підтримували.

"Тільки їду, мене вже чують і чекають. Задоволені, з усмішками, це не передати. І так їдеш і всі люди підспівують", — каже херсонський волонтер.

Він зізнається, що люди, дізнавшись, що він збирає на українську армію, іноді навіть віддавали останні гроші. А іноді кидали до нього у відро російські рублі, які видавали окупанти.

Така активна діяльність не залишилася непоміченою колаборантами. Дяді Гриші пригрозили, що його відвезуть "на підвал". Після цього знайомі вмовили пенсіонера виїхати з окупованого обласного центру та перевезли Янченка в Запоріжжя, де його розмістили у волонтерському центрі.

[ + – ] Знайомим вдалося вмовити дядька Гришу виїхати в Запоріжжя

Херсонець каже, що продовжуватиме свою волонтерську діяльність уже на підконтрольній території. Далеко їхати від рідного міста він не хоче, сподівається найближчим часом повернутися додому.

Нагадаємо, волонтери закупили для морпіхів 11 броньовиків Toyota Land Cruider 79. Машини підуть на озброєння 36-ї бригади морської піхоти, яка відновлює боєздатність після оборони Маріуполя.

Раніше Фокус писав про те, що волонтери закупили понад сотню новеньких пікапів для ЗСУ.