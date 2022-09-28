Пушилин и Пасечник отправились в Москву для включения ОРДЛО в состав РФ

Главари пророссийских боевиков посетят столицу РФ "для завершения юридической части" аннексии временно оккупированных территорий Украины.

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Главари пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР" — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — покинули территорию Донбасса и отправились в Москву. В российской столице они планируют "завершить юридическую часть" включения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав РФ. Об этом в среду, 28 сентября пишет российское агентство РБК.

"Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин покинули республики и выехали в Москву" — говорится в публикации.

Российские СМИ уточнили, что визит главарей "ДНР" и "ЛНР" в Москву связан с "завершением юридической части" включения территорий Донбасса в состав РФ.

В комментарии журналистам Пушилин заверил, что после проведения псевдореферендумов начнется "новый этап ведения боевых действий".

Также российские СМИ сообщили, что Пасечник уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину "с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России" по итогам так называемого референдума.

Тем временем оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что также обратится к президенту России, чтобы юридически оформить вхождение оккупированного региона в состав РФ как можно быстрее. Вчера руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после "референдума" "регион отсоединился от Украины" и теперь гауляйтеру ждут решения властей РФ.

Напомним, вчера оккупационные администрации четырех областей Украины объявили "результаты" фейковых референдумов о вхождении захваченных регионов в состав РФ.

По мнению аналитиков, вскоре российские официальные лица смогут позиционировать вторжение в Украину как проведение "контртеррористической операции" на фоне включения регионов в состав РФ.