Пушилін і Пасічник вирушили до Москви для приєднання ОРДЛО до складу РФ

Ватажки проросійських бойовиків відвідають столицю РФ "для завершення юридичної частини" анексії тимчасово окупованих територій України.

Related video

Ватажки проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР" — Денис Пушилін і Леонід Пасічник — залишили територію Донбасу та вирушили до Москви. У російській столиці вони планують "завершити юридичну частину" входження тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу РФ. Про це в середу, 28 вересня, пише російське агентство РБК.

"Глави ЛНР та ДНР Леонід Пасічник і Денис Пушилін покинули республіки та виїхали до Москви" — йдеться в публікації.

Російські ЗМІ уточнили, що візит ватажків "ДНР" та "ЛНР" до Москви пов'язаний із "завершенням юридичної частини" приєднання територій Донбасу до складу РФ.

У коментарі журналістам Пушилін запевнив, що після проведення псевдореферендумів розпочнеться "новий етап ведення бойових дій".

Також російські ЗМІ повідомили, що Пасічник уже звернувся до президента РФ Володимира Путіна "з проханням розглянути питання про входження республіки до складу Росії" за підсумками так званого референдуму.

Тим часом окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо запевнив, що також звернеться до президента Росії, щоб юридично оформити входження окупованого регіону до складу РФ якнайшвидше. Учора керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що після "референдуму" "регіон від'єднався від України" і тепер гауляйтери чекають на рішення влади РФ.

Нагадаємо, вчора окупаційні адміністрації чотирьох областей України оголосили "результати" фейкових референдумів про входження захоплених регіонів до складу РФ.

На думку аналітиків, незабаром російські офіційні особи зможуть позиціонувати вторгнення в Україну як проведення контртерористичної операції на тлі приєднання регіонів до складу РФ.