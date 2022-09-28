НАТО не должно отвечать ядерной атакой на применение ядерного оружия Россией, – МИД Польши

Как считает министр иностранных дел Збигнев Рау, Альянс может отреагировать на применение тактического ядерного оружия против Украины, используя обычное вооружение. Но и в этом случае удар должен быть сокрушительным для РФ.

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Владимир Путин угрожает использовать тактическое ядерное оружие против Украины. Однако Североатлантический Альянс не должен отвечать на такой удар использованием оружия массового поражения. Об этом в интервью CBS News заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Министр подчеркнул, что в случае ядерной атаки страны-агрессора НАТО должно использовать обычное вооружение, однако нанести при этом разрушительный удар по российским силам.

"Ответ должен быть сокрушительным. И я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу", –– прокомментировал дипломат.

Рау также считает, что проводимая в РФ мобилизация и отправка на фронт необученных солдат не изменит ход полномасштабной войны и не поможет Кремлю. Он напомнил, что ВСУ уже успешно справлялись и продолжают оттеснять даже профессионально обученных российских военных.

"Очевидно, что Путин проигрывает войну в Украине", –– подчеркнул глава польского МИД.

Напомним, cекретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия. В ближайшее время будет обнародована детальная инструкция для граждан на случай нанесения ядерного удара по Украине.

27 сентября российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил ядерным оружием странам Запада и Украине. По его словам, есть ряд условий, при которых Россия может применить тактическое ядерное оружие без долгих консультаций и не спрашивая ни у кого не разрешения.