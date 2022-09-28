НАТО не повинне відповідати ядерною атакою на застосування ядерної зброї Росією, – МЗС Польщі

Як вважає Міністр закордонних справ Збіґнєв Рау, Альянс може відреагувати на застосування тактичної ядерної зброї проти України, використовуючи звичайне озброєння. Але і в цьому випадку удар має бути нищівним для РФ.

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Володимир Путін погрожує використати тактичну ядерну зброю проти України. Проте Північноатлантичний Альянс не повинен відповідати на такий удар використанням зброї масового знищення. Про це в інтерв'ю CBS News заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.

Міністр наголосив, що в разі ядерної атаки країни-агресора НАТО має використовувати звичайне озброєння, проте завдати водночас руйнівного удару по російських силах.

"Відповідь має бути нищівною. І я думаю, що НАТО надсилає Росії чіткий сигнал із цього приводу", — прокоментував дипломат.

Рау також вважає, що мобілізація і відправка на фронт ненавчених солдатів, що проводиться у РФ, не змінить хід повномасштабної війни і не допоможе Кремлю. Він нагадав, що ЗСУ вже успішно справлялися і продовжують відтісняти навіть професійно навчених російських військових.

"Очевидно, що Путін програє війну в Україні", — наголосив глава польського МЗС.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна продовжить оборону навіть у разі застосування проти неї ядерної зброї. Найближчим часом оприлюднять детальну інструкцію для громадян на випадок завдання ядерного удару по Україні.

27 вересня російський політик Дмитро Медведєв вкотре погрожував ядерною зброєю країнам Заходу та Україні. За його словами, є низка умов, за яких Росія може застосувати тактичну ядерну зброю без довгих консультацій та не питаючи ні в кого не дозволу.