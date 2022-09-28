Россияне проводят передислокацию сил в Крыму, чтобы избежать ударов ВСУ, — ГУР

Представитель Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что часть кораблей Черноморского флота отправилась в Новороссийск, а самолеты распределяются по аэродромам на территории РФ.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "Крым. Реалии" сообщил, что после серии взрывов в аннексированном Крыму российские военные передислоцировали часть военнослужащих Черноморского Флота РФ в Новороссийск, а также распределили находившуюся в Крыму авиацию по аэродромам на территории России.

По словам представителя ГУР МО, в Новороссийск направили тот персонал Черноморского флота, который выполнял вспомогательные задачи. Также не исключено, что часть боевых кораблей и кораблей, обеспечивающих поставки, тоже будут перемещены из Севастополя в Новороссийск. В ГУР МО полагают, что передислокация проводится с целью избежать ударов.

"Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, корабли поставок будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов", — отметил Скибицкий.

Кроме этого, часть боевой авиации также была переброшена и рассредоточена по аэродромам на территории РФ, а авиабазы на территории Крыма были усилены дополнительными средствами противовоздушной обороны.

При этом Скибицкий отметил что российские войска в Крыму стали тщательнее относиться к таким понятиям, как террористическая угроза и угроза с воздуха, и во время проведения учений уделяют этим вопросам внимание.

Вместе с тем Вооруженные силы РФ продолжают активно использовать Керченский мост для переброски в Крым военной техники, боеприпасов и личного состава, усилив при этом защиту моста с помощью средств ПВО и особого контрразведывательного режима.

Ранее сообщалось, что взрывы на военных объектах в Крыму, которые прогремели в августе, серьезно напугали местное население и спровоцировали существенный отток отдыхающих. После чего местные "власти" рекомендовали засекречивать факты взрывов, чтобы избежать дальнейшего нагнетания паники и бегства туристов.

Издание Reuters, ссылаясь на представителей западных стран, сообщило, что взрывы в глубоком тылу территории Крыма оказали сильный психологический эффект на президента РФ Владимира Путина и на российское военное командование.