Росіяни проводять передислокацію сил у Криму, щоб уникнути ударів ЗСУ, — ГУР

Представник Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що частина кораблів Чорноморського флоту вирушила до Новоросійська, а літаки розподіляються між аеродромами на території РФ.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню "Крим. Реалії" повідомив, що після серії вибухів в анексованому Криму російські військові передислокували частину військовослужбовців Чорноморського Флоту РФ в Новоросійськ, а також розподілили авіацію, що знаходилася в Криму.

За словами представника ГУР МО, до Новоросійська направили той персонал Чорноморського флоту, який виконував допоміжні завдання. Також цілком ймовірно, що частину бойових кораблів і кораблів, що забезпечують постачання, також перемістять із Севастополя до Новоросійська. У ГУР МО вважають, що передислокація проводиться з метою уникнення ударів.

"Ми не відкидаємо, що деякі бойові кораблі, кораблі поставок перемісять із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів", — зазначив Скібіцький.

Крім цього, частина бойової авіації також перекинута і розосереджена між аеродромами на території РФ, а авіабази на території Криму посилено додатковими засобами протиповітряної оборони.

Водночас Скібіцький зазначив, що російські війська в Криму стали ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза та загроза з повітря, і під час проведення навчань приділяють цим питанням увагу.

Водночас Збройні сили РФ продовжують активно використовувати Керченський міст для перекидання до Криму військової техніки, боєприпасів та особового складу, посиливши при цьому захист мосту за допомогою засобів ППО та особливого контррозвідувального режиму.

Раніше повідомлялося, що вибухи на військових об'єктах у Криму, які прогриміли у серпні, серйозно налякали місцеве населення та спровокували суттєвий відтік відпочиваючих. Після чого місцева "влада" рекомендувала засекречувати факти вибухів, щоб уникнути подальшого нагнітання паніки та втечі туристів.

Видання Reuters, посилаючись на представників західних країн, повідомило, що вибухи в глибокому тилу території Криму справили сильний психологічний ефект на президента РФ Володимира Путіна та на російське військове командування.