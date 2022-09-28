Модель легендарного бомбардировщика В-52 испытали с новыми двигателями Rolls-Royce (фото)

Сейчас стратегический бомбардировщик является одним из самых дорогих самолетов в эксплуатации. Один час полета стоит 70 тыс. долларов.

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Американский стратегический бомбардировщик B-52 получил в рамках модернизации новые двигатели от компании Rolls-Royce F130. Об этом сообщает The War Zone.

Компания Boeing выпустило видео в котором, сообщило о завершении испытаний модели B-52 Stratofortress с новыми двигателями F130. Roll-Royce выиграла в тендере на реинжиниринг, который позволит использовать бомбардировщик до 2050-х годов.

В ролике показали модель В-52 в масштабе 4% от реального. Ее установили в трансвузковую аэродинамическую трубу, где имитировали максимальную скорость около 1120 км/ч. В общей сложности самолет получит 8 новых двигателей.

[ + – ] Крыло B-52 аэродинамической трубе

Особенностью новых двигателей будет их экономность и более простое техобслуживание, чем предыдущие Pratt & Whitney TF33-PW-103. Эти двигатели не производятся уже 37 лет и с 2030 года их перестанут обслуживать. Для установки более современных двигателей на самолет нужно установить большие мотогондолы (отсеки для установки силовых установок).

[ + – ] Визуализация мотогондолы

"Новые двигатели больше, поэтому у нас большие гондолы, что приближает нас к крылу и вызывает интересные аспекты с точки зрения управляемости, поэтому мы проводим испытание в аэродинамической трубе: чтобы убедиться, что мы все это просчитали", — заявили в ролике.

[ + – ] B-52 Stratofortress - один из самых дорогих самолетов в эксплуатации

Проблемы с TF-33 были в дороговизне обслуживании двигателей. На один двигатель уходило 2 млн долларов после налета 6000 км. Таким образом полет бомбардировщика стоил 70 000 долларов в час — это один из самых высоких показателей во всем авиапарке ВВС США.

По условию контракта, Rolls-Royce поставит 608 двигателей вместе с дополнительным оборудованием и запасными деталями. Если им удасться полностью реализовать все потребности американской армии, то первоначальный контракт на 500 млн долларов может достичь 2,6 млрд дол.

Напомним, в начале сентября в Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52 для защиты восточного фланга НАТО.

Ранее Фокус перевел статью о модернизации B-52. Самолет может дотянуть до 100 лет в эксплуатации.