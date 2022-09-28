Модель легендарного бомбардувальника В-52 випробували з новими двигунами Rolls-Royce (фото)

Зараз стратегічний бомбардувальник є одним із найдорожчих літаків в експлуатації. Одна година польоту коштує 70 тисяч доларів.

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Американський стратегічний бомбардувальник B-52 отримав у межах модернізації нові двигуни від компанії Rolls-Royce F130. Про це повідомляє The War Zone.

Компанія Boeing випустила відео, в якому повідомила про завершення випробувань моделі B-52 Stratofortress з новими двигунами F130. Roll-Royce виграла у тендері на реінжиніринг, який дозволить використовувати бомбардувальник до 2050-х років.

У ролику показали модель В-52 у масштабі 4% від реального. Її встановили у трансзвукову аеродинамічну трубу, де імітували максимальну швидкість близько 1120 км/год. Загалом літак отримає 8 нових двигунів.

[ + – ] Крило B-52 аеродинамічній трубі

Особливістю нових двигунів буде їхня економність і просте техобслуговування, ніж попередні Pratt & Whitney TF33-PW-103. Ці двигуни не виробляються вже 37 років і з 2030 їх перестануть обслуговувати. Для встановлення сучасніших двигунів на літак потрібно встановити великі мотогондоли (відсіки для встановлення силових установок).

[ + – ] Візуалізація мотогондоли

"Нові двигуни більші, тому у нас великі гондоли, що наближає нас до крила і викликає цікаві аспекти з точки зору керованості, тому ми проводимо випробування в аеродинамічній трубі: щоб переконатися, що ми все це прорахували", — заявили у ролику.

[ + – ] B-52 Stratofortress — один із найдорожчих літаків в експлуатації

Проблеми з TF-33 були у подорожчанні обслуговування двигунів. На один двигун йшло 2 млн доларів після польоту 6000 км. Так, політ бомбардувальника коштував 70 000 доларів на годину — це один із найвищих показників у всьому авіапарку ВПС США.

За умовою контракту, Rolls-Royce поставить 608 двигунів разом із додатковим обладнанням та запасними деталями. Якщо їм вдасться повністю реалізувати всі потреби американської армії, то початковий контракт на 500 млн доларів може досягти 2,6 млрд дол.

Нагадаємо, на початку вересня до Польщі прибув американський бомбардувальник B-52 для захисту східного флангу НАТО.

Раніше Фокус переклав статтю про модернізацію B-52. Літак може дотягнути до 100 років експлуатації.