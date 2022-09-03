Здатний нести ядерну зброю: до Польщі прибув американський бомбардувальник B-52

У міноборони Польщі відповіли, що оперативна сумісність та можливості США та Польщі захищати східний фланг НАТО зростають.

До Польщі прибув американський бомбардувальник B-52, здатний нести ядерну зброю. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що співпраця між Польщею та США стає тіснішою. Американський бомбардувальник, який здатний нести ядерну зброю, прибув до країни у п'ятницю, 2 серпня.

Блащак додав, що оперативна сумісність та можливості США та Польщі захищати східний фланг НАТО зростають.

Що відомо про бомбардувальник B-52?

Boeing B-52 — американський стратегічний бомбардувальник компанії Боїнг. Він перебуває на озброєнні Військово-повітряних сил США з 1955 року. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів B-52 здатний нести різні види зброї, зокрема ядерну. Основне завдання, для якого розроблявся бомбардувальник, — доставити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР.

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