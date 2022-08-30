Постачання зброї в Україну зі складів Бундесверу скоро припиняться, — Міноборони Німеччини

За словами міністрині оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт, армія країни насамперед повинна мати можливість гарантувати власну безпеку та безпеку НАТО.

Міністриня оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт не бачить можливості для подальшого постачання озброєнь в Україну із запасів німецької армії, Бундесверу. Про це повідомляє Die Welt.

"Як міністриня оборони я мушу визнати, що ми досягаємо меж того, що можемо передати", — заявила Ламбрехт. За словами чиновниці, Бундесвер має бути в змозі гарантовано забезпечити захист держави й альянсу, тому вона стежитиме за тим, щоб так було й надалі.

Бундесвер поставив Україні кілька гаубиць та реактивних систем залпового вогню. Декілька днів тому голова комітету з оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала економніше витрачати зброю зі складів німецьких збройних сил.

Влада Польщі, яка передала Україні майже 200 танків, була незадоволена позицією Німеччини з цього приводу. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якби всі в Європі постачали зброю Україні так, як Німеччина, війна давно завершилася б повною перемогою Росії.

ЗСУ вже досить тривалий час застосовують німецькі гранатомети Panzerfaust 3 та RGW-90 Matador для боротьби з російською бронетехнікою.

З кінця червня використовуються гаубиці Panzerhaubitze 2000, поставлені зі складів Бундесверу. Німеччина також поставила Україні танкові системи Biber, призначені для встановлення мостових конструкцій в умовах бойових дій.

Неповний перелік озброєнь, поставлених Німеччиною

54 БТР М113;

15 ЗСУ "Гепард";

10 гаубиць Panzerhaubitze 2000;

53 боєприпаси для зенітних установок;

10 500 боєприпасів до 155-мм артилерійських установок;

900 гранатометів Panzerfaust 3 та 3 000 патронів до них;

100 кулеметів MG3;

500 боєприпасів для ЗРК STINGER;

7 944 протитанкових гранатометів RGW-90 Matador;

понад 350 окулярів нічного бачення;

10 бронемашин HMMWV;

8 мобільних наземних РЛС та тепловізійних приладів.

І це далеко не повний перелік того, що Німеччина передала Україні.

Нагадаємо, що ліве крило Соціал-демократичної партії Шольца вимагало зупинити постачання озброєнь в Україну та розпочати мирні переговори з Росією. Є думка, що якщо представники СДПН досягнуть свого, ЄС зосередить свої зусилля виключно на дипломатичній площині.

Раніше Фокус повідомляв, що найближчими тижнями в Україну поставлять новітню зброю з Німеччини. За словами канцлера Олафа Шольца, Києву передадуть передові системи ППО, радіолокаційні системи та дрони. До того ж, Німеччина може стати відповідальною за нарощування постачання озброєнь для України.