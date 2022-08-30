Поставки оружия в Украину со складов Бундесвера скоро прекратятся, — Минобороны Германии
По словам министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, армия страны в первую очередь должна быть в состоянии обеспечить собственную безопасность и безопасность НАТО.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт не видит возможности для последующих поставок вооружений в Украину из запасов немецкой армии, Бундесвера. Об этом сообщает Die Welt.
"Как министр обороны я должна признать, что мы достигаем пределов того, что может передать", — заявила Ламбрехт. По словам чиновницы, Бундесвер должен быть в состоянии гарантированно обеспечить защиту государства и альянса, поэтому она будет следить за тем, чтобы так было и впредь.
Бундесвер поставил Украине несколько гаубиц и реактивных систем залпового огня. Несколько дней назад председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала экономнее расходовать оружие со складов немецких вооруженных сил.
Власти Польши, которая передала Украине около 200 танков, были недовольны позицией Германии на этот счет. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если бы все в Европе поставляли оружие Украине так, как Германия, война бы давно завершилась полной победой России.
ВСУ уже достаточно продолжительное время применяют немецкие гранатометы Panzerfaust 3 и RGW-90 Matador для борьбы с российской бронетехникой.
С конца июня используются гаубицы Panzerhaubitze 2000, поставленные со складов Бундесвера. Германия также поставила Украине танковые системы Biber предназначены для установки мостовых конструкций в условиях боевых действий.
Неполный список вооружений, поставленных Германией
- 54 БТР М113
- 15 ЗСУ "Гепард"
- 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000
- 53 боеприпасов для зенитных установок
- 10 500 боеприпасов к 155-мм артиллерийским установкам
- 900 гранатометов Panzerfaust 3 и 3000 патронов к ним
- 100 пулеметов MG3
- 500 боеприпасов для ЗРК STINGER
- 7944 противотанковых гранатометов RGW-90 Matador
- Более 350 очков ночного видения
- 10 бронемашин HMMWV
- 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов
И это далеко не полный список того, что Германия передала Украине.
Напомним, что левое крыло Социал-демократической партии Шольца потребовало остановить поставки вооружений в Украину и начать мирные переговоры с Россией. Есть мнение, что если представители СДПГ добьются своего, ЕС сосредоточит свои усилия исключительно в дипломатической плоскости.
Ранее Фокус сообщал, что в ближайшие недели в Украину поставят новейшее оружие из Германии. По словам канцлера Олафа Шольца, Киеву передадут передовые системы ПВО, радиолокационные системы и дроны. Более того, Германия может стать ответственной за наращивание поставок вооружений для Украины.