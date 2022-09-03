Способный нести ядерное оружие: в Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52 (фото)

В минобороны Польши ответили, что оперативная совместимость и возможности США и Польши защищать восточный фланг НАТО растут.

В Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52, который способен нести ядерное оружие. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

Он отметил, что сотрудничество между Польшей и США становиться более тесным. Американский бомбардировщик, который способен нести ядерное оружие, прибыл в страну в пятницу, 2 августа.

Блащак добавил, что оперативная совместимость и возможности США и Польши защищать восточный фланг НАТО растут.

[ + – ] Бомбардировщике B-52 в Польше

Что известно о бомбардировщике B-52?

Boeing B-52 — американский стратегический бомбардировщик компании Боинг. Он состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 1955 года. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров B-52 способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой разрабатывался бомбардировщик — доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.

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