ГБР разоблачило коллаборанта, который хотел передать оккупантам самолет Ан-140 (фото)

Чиновник рассчитывал на оккупацию южных областей Украины и пообещал передать захватчикам воздушное судно, которое находилось на подконтрольной Киеву территории.

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Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении директора предприятия гражданской авиации, которого подозревают в коллаборационной деятельности в интересах ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

По данным правоохранителей, подозреваемый чиновник планировал в случае оккупации южных областей Украины передать российским войскам украинский самолет Ан-140-100.

После полномасштабного вторжения директор предприятия гражданской авиации сбежал на территорию аннексированного Крыма, где начал сотрудничество со спецслужбами страны-агрессора. В ГБР утверждают, что подозреваемый хотел наладить авиабизнес на оккупированных Россией территориях.

"Коллаборант обещал руководителю оккупационных властей одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, который на праве собственности принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории. Также предприниматель заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые находятся на территории России", — говорится в пресс-релизе ГБР.

В ходе обысков правоохранители выявили пассажирский самолет Ан-140-100 и работающий колл-центр, который в данный момент проверяется на возможную связь с незаконной деятельностью подозреваемого. Помимо этого, по месту проживания силовики обнаружили у директора предприятия предметы с символикой СССР и газеты, выпущенные в РФ.

Топ-чиновнику было заочно предъявлено подозрение двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 14 — "Приготовление к уголовному правонарушению";

ч. 4 ст. 111-1 — "Коллаборационная деятельность".

Если вина подозреваемого будет доказана в суде — ему грозит до 5 лет лишения свободы. По ходатайству провоохранителей воздушное судно, которое коллаборант хотел передать россиянам, было арестовано Фемидой.

[ + – ] Топ-чиновник хотел передать ВС РФ украинский самолет Ан-140 [ + – ] Топ-чиновник хотел передать ВС РФ украинский самолет Ан-140 [ + – ] Топ-чиновник хотел передать ВС РФ украинский самолет Ан-140 [ + – ] Топ-чиновник хотел передать ВС РФ украинский самолет Ан-140 [ + – ] Топ-чиновник хотел передать ВС РФ украинский самолет Ан-140

Стоит отметить, что накануне ГБР предъявило подозрение бывшему заместителю Уляны Супрун. Экс-замглавы Минздрава Павла Ковтонюка обвиняют в служебной халатности, в результате которой государству был нанесен ущерб в размере почти 2 млн гривен.

Также сообщалось, что ГБР расследует ДТП с участием президентского кортежа Владимира Зеленского, в результате которого пострадал мужчина.