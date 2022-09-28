ДБР викрило колаборанта, який хотів передати окупантам літак Ан-140 (фото)

Чиновник розраховував на окупацію південних областей України та пообіцяв передати загарбникам повітряне судно, яке знаходилося на підконтрольній Києву території.

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Державне бюро розслідувань повідомило про викриття директора підприємства цивільної авіації, якого підозрюють у колабораційній діяльності на користь ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

За даними правоохоронців, підозрюваний урядовець планував у разі окупації південних областей України передати російським військам український літак Ан-140-100.

Після повномасштабного вторгнення директор підприємства цивільної авіації втік на територію анексованого Криму, де розпочав співпрацю зі спецслужбами країни-агресора. У ДБР стверджують, що підозрюваний хотів налагодити авіабізнес на окупованих Росією територіях.

"Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та перебуває на підконтрольній Україні території. Також підприємець запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які знаходяться на території Росії", — йдеться у пресрелізі ДБР.

Під час обшуків правоохоронці виявили пасажирський літак Ан-140-100 та працюючий кол-центр, який наразі перевіряється на можливий зв'язок із незаконною діяльністю підозрюваного. Крім цього, за місцем проживання силовики виявили у директора підприємства предмети із символікою СРСР і газети, випущені в РФ.

Топчиновнику було заочно пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 14 — "Приготування до кримінального правопорушення";

ч. 4 ст. 111-1 — "Колабораційна діяльність".

Якщо вину підозрюваного буде доведено в суді, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. За клопотанням правоохоронців повітряне судно, яке колаборант хотів передати росіянам, було арештоване Фемідою.

[ + – ] Топчиновник хотів передати ЗС РФ український літак Ан-140 [ + – ] Топчиновник хотів передати ЗС РФ український літак Ан-140 [ + – ] Топчиновник хотів передати ЗС РФ український літак Ан-140 [ + – ] Топчиновник хотів передати ЗС РФ український літак Ан-140 [ + – ] Топчиновник хотів передати ЗС РФ український літак Ан-140

Варто зазначити, що напередодні ДБР висунуло підозру колишньому заступнику Уляни Супрун. Ексзаступника голови МОЗ Павла Ковтонюка звинувачують у службовій недбалості, внаслідок якої державі було завдано збитків у розмірі майже 2 млн гривень.

Також повідомлялося, що ДБР розслідує ДТП за участю президентського кортежа Володимира Зеленського, унаслідок якого постраждав чоловік.