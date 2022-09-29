Еще шесть украинцев вернулись домой из российского плена, — Ермак (видео)

Глава ОП сообщил, что украинской стороне удалось вернуть четырех защитников Мариуполя и двух гражданских.

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Сегодня 29 сентября, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Как сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, домой вернулись четыре морских пехотинцев, которые участвовали в защите Мариуполя и двое гражданских.

"Итак, еще больше наших – дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей — четырех морпехов и двух гражданских", — написал Ермак.

Среди освобожденных из российского плена вернулись:

офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай

солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной

гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна

По словам политика, у каждого освобожденного своя история. Что касается гражданских, то например Викторию Андрушу российские оккупанты забрали из дому 27 марта — в ее мобильном телефоне нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Ее задержали и позже удерживали в Курском СИЗО.

Похожая ситуация была у Яны Майбороды — в ее телефоне также нашли фото российской техники на территории Чернобыльской зоны.

Ермак отметил, что обмен военнопленными с РФ продолжается, несмотря на непростые переговоры, целью которых — освобождение всех украинцев.

"Переговоры об обмене – это сложная работа, а лучшее вознаграждение за нее – свобода украинцев. Именно это стимулирует работу на максимуме эффективности", — отметил глава ОП.

Ермак также поблагодарил работников Координационного штаба по вопросам поведения с военнопленными и уточнил, что только в сентябре из плена вернулись 235 украинцев.

"Когда я вижу, как наши люди едут домой и могут обнять своих родных после плена у врага, потерявшего любое человеческое лицо, это лучшая мотивация работать 24/7", — написал Ермак.

Ранее в ГУР МО сообщили, что украинская сторона ведет работу над новыми обменами военнопленными. Представитель Минобороны Андрей Юсов сообщил, что координационный штаб активно работает и будет стараться освободить всех.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, почему Кремль согласился на обмен Виктора Медведчука. По его словам, этот обмен показывает, насколько кум Президента Путина важен для России.