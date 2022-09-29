Ще шестеро українців повернулися додому з російського полону, — Єрмак (відео)

Глава ОП повідомив, що українській стороні вдалося повернути чотирьох захисників Маріуполя та двох цивільних.

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Сьогодні, 29 вересня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, додому повернулися чотири морські піхотинці, які брали участь у захисті Маріуполя, та двоє цивільних.

"Отже, ще більше наших — вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей — чотирьох морпіхів та двох цивільних", — написав Єрмак.

Серед звільнених із російського полону повернулися:

офіцери — Булахов Олексій та Костенко Микола

солдати — Герасименко Людмила та Іван Земляний

цивільні — Андруша Вікторія та Майборода Яна

За словами політика, кожен звільнений має свою історію. Щодо цивільних, то, наприклад, Вікторію Андрушу російські окупанти забрали з дому 27 березня — у її мобільному телефоні знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Її затримали і пізніше утримували у Курському СІЗО.

Схожа ситуація була у Яни Майбороди — у її телефоні також знайшли фото російської техніки на території Чорнобильської зони.

Єрмак зазначив, що обмін військовополоненими з РФ продовжується, попри непрості переговори, метою яких є звільнення всіх українців.

"Переговори про обмін — це складна робота, а найкраща винагорода за неї — свобода українців. Саме це стимулює роботу на максимумі ефективності", — зазначив голова ОП.

Єрмак також подякував працівникам Координаційного штабу з питань поведінки з військовополоненими та уточнив, що лише у вересні з полону повернулися 235 українців.

"Коли я бачу, як наші люди їдуть додому і можуть обійняти своїх рідних після полону у ворога, який втратив будь-яку людську особу, це найкраща мотивація працювати 24/7", — написав Єрмак.

Раніше у ГУР МО повідомили, що українська сторона веде роботу над новими обмінами військовополоненими. Представник Міноборони Андрій Юсов повідомив, що координаційний штаб активно працює і намагатиметься звільнити всіх.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко пояснив, чому Кремль погодився на обмін Віктора Медведчука. За його словами, цей обмін показує, наскільки кум Президента Путіна важливий для Росії.