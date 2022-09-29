Оккупанты заявили о пожаре на энергоблоке Запорожской АЭС, а затем признались, что это фейк

В соцсетях публикуют кадры густого дыма, поднимающегося над АЭС. Позже в "Энергоатоме" рассказали, что взрыв произошел на линии подачи напряжения на азотно-кислородной станции шестого энергоблока.

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Пророссийские паблики сообщили днем 29 сентября, что на втором блоке Запорожской АЭС якобы произошел пожар. Жители Энергодара видели, что на АЭС выехали машины пожарных и скорой помощи.

Буквально через полчаса они уточнили, что возгорание произошло на территории атомной станции, однако энергоблок не пострадал. В телеграм-каналах опубликовали фото густого красноватого дыма, поднимающегося над АЭС.

[ + – ] Утверждается, что на этом фото запечатлен дым, поднимающийся над Запорожской АЭС

В происшествия оккупационные власти традиционно обвинили ВСУ, заявив, что его причиной стала атака украинского беспилотника.

"Никакого возгорания нет. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Это фейк", — заявили в оккупационной администрации.

Что говорят о происшествии в "Энергоатоме"?

В "Энергоатоме" заявили, что на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксированы пожары и возгорания. Наиболее вероятной причиной происшествия так назвали взрыв мины.

"Периметр вокруг ЗАЭС заминированный находящимися на станции российскими военными. Уже было шесть случаев, когда эти мины взрывались из-за диких кабанов, собак, лис, — отметили в госкомпании. — Сегодня на периметре произошел очередной взрыв – на линии подачи напряжений на азотно-кислородную станцию ​​от энергоблока №6".

Взрыв повредил линию, произошел скачок напряжения, приведший к короткому замыканию одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке №6 с незначительным задымлением.

"Из соображений безопасности вызвали пожарный расчет, но задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, зачем ВС РФ захватили атомную станцию. Во-первых, россияне хотели перебрасывать электроэнергию в Крым, но у них не получилось этого сделать. Во-вторых, ЗАЭС –– это подходящий объект для ядерного шантажа.

Оккупанты регулярно используют этот рычаг влияния: недавно они вновь обстреляли территорию станции, из-за чего ее пришлось перевести на резервные источники питания, чтобы охладить ядерное топливо.

На днях Генштаб ВСУ сообщил. что работники атомной станции не хотят сотрудничать с оккупантами и желают выбраться на подконтрольные Украине территории. При этом обстановка на ядерном объекте остается напряженной.