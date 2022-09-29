Окупанти заявили про пожежу на енергоблоці Запорізької АЕС, а потім зізналися, що це фейк

У соцмережах публікують кадри густого диму, що підіймається над АЕС. Згодом в "Енергоатомі" розповіли, що вибух стався на лінії подачі напруги на азотно-кисневій станції шостого енергоблока.

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Проросійські пабліки повідомили вдень, 29 вересня, що на другому блоці Запорізької АЕС нібито сталася пожежа. Жителі Енергодару бачили, що на АЕС виїхали машини пожежників та швидкої допомоги.

Буквально за пів години вони уточнили, що спалах відбувся на території атомної станції, проте енергоблок не постраждав. У телеграм-каналах опублікували фотографії густого червоного диму, що підіймається над АЕС.

[ + – ] Стверджується, що на цьому фото знято дим, що підіймається над Запорізькою АЕС

У події окупаційна влада традиційно звинуватила ЗСУ, заявивши, що його причиною стала атака українського безпілотника.

"Ніякого займання немає. Другому енергоблоку нічого не загрожує. Це фейк", — заявили в окупаційній адміністрації.

Що говорять про подію в "Енергоатомі"?

В "Енергоатомі" заявили, що на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожежі та займання. Найімовірнішою причиною пригоди так назвали вибух міни.

"Периметр навколо ЗАЕС замінований російськими військовими, що перебувають на станції. Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лисиць, — зазначили в держкомпанії. — Сьогодні на периметрі стався черговий вибух — на лінії подачі напруг на азотно-кисневу станцію від енергоблока №6".

Вибух пошкодив лінію, стався стрибок напруги, що призвів до короткого замикання одного із трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням.

"З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіяти його не довелося, оскільки в цьому не було потреби", — наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, навіщо ЗС РФ захопили атомну станцію. По-перше, росіяни хотіли перекидати електроенергію до Криму, але їм не вдалося цього зробити. По-друге, ЗАЕС — це відповідний об'єкт для ядерного шантажу.

Окупанти регулярно використовують цей важіль впливу: нещодавно вони знову обстріляли територію станції, через що її довелося перевести на резервні джерела живлення, щоб охолодити паливо.

Днями Генштаб ЗСУ повідомив. що працівники атомної станції не хочуть співпрацювати з окупантами та бажають вибратися на підконтрольні Україні території. Водночас ситуація на ядерному об'єкті залишається напруженою.