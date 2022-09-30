Пентагон создает отдельное командование, которое будет работать только на Украину, — TNYT

Как заявил посол США при НАТО Джулиан Смит, контактная группа соберется в немецком Рамштайне уже 12 октября. По его словам, запросы Киева были услышаны.

Related video

Пентагон начал работу над формированием нового командования, которое будет заниматься координацией вооружения и обучения солдат и офицеров Украины. Об этом пишет издание Tne New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Сообщается, что это делается для того, чтобы обеспечить упорядочить поставки вооружения Украине. Новое командование, которое будет базироваться в Висбадене в Германии, будет подчиняться генералу Кристоферу Каволи, командующему силами США в Европе.

Американские чиновники заявили, что новое командование будет заниматься более формационным подходом к поставкам Украине вооружений. Предполагается, что оно будет базироваться в месте, которое будет расположено близко к тренировочным полигонам, где уже тренируются украинские бойцы. У командования будет налажено тесное соторудничество с Международным координационным центром доноров (IDCC).

В материале сказано, что с начала российского полномасштабного вторжения США дали Украине военную помощь на сумму более 16 млрд долларов. Штаты и союзники и сформировали Контактную группу по Украине, состоящую из более чем 40 стран. Они собираются ежемесячно в немецком городе Рамштайн.

Отметим, что, как сказал посол США при НАТО Джулиан Смит, снова группа соберется уже 12 октября.

"Мы четко услышали украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что Россия хочет говорить с США об ограничениях ядерного оружия. В МИД РФ заявили, что рассматривают возможность подготовки личной встречи с представителями США. Согласно ранее подписанному договору, устанавливаются ограничения на количество ядерных вооружений.

Еще напомним, что Сенат США принял законопроект о помощи Украине на 12 млрд долларов. Журналисты пишут, что инвестиции в Украину станут самой большой суммой военной помощи, которую Соединенные Штаты выделили какой-либо стране за один год со времен войны во Вьетнаме.