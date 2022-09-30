Инвестиция в безопасность США: Сенат принял законопроект о помощи Украине на 12 млрд долларов

Журналисты пишут, что инвестиции в Украину станут самой большой суммой военной помощи, которую Соединенные Штаты выделили какой-либо стране за один год со времен войны во Вьетнаме.

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Конгресс США утвердил временный пакет расходов, чтобы направить еще один значительный объем экстренной помощи Украине. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что закон предоставит около 12,3 миллиарда долларов в качестве экстренной помощи Украине, которая борется с Россией. Ранее Конгресс утвердил около 54 миллиардов долларов в двух предыдущих пакетах.

В материале говорится, что законопроект предоставит 4,5 млрд долларов в фонд, предназначенный для поддержки правительства Украины, и 3 млрд долларов на вооружение, оборудование и другую военную поддержку. Еще 1,5 млрд долларов будет направлено на пополнения американского оружия, уже отправленного в Украину, и 2,8 миллиарда долларов для Министерства обороны.

"Помощь Украине — это не какой-то приятный символический жест — это буквально инвестиции в нашу собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников", — сказал сенатор Митч Макконнелл, республиканец от штата Кентукки.

Ранее Фокус сообщал, что США обвиняют российского олигарха Олега Дерипаску в нарушении санкций. Миллиардер, по мнению силовиков, мог привлечь трех женщин-лоббистов, которые оказывали различные услуги в его интересах.

Еще напомним, что США более чем удвоит количество РСЗО HIMARS в ВСУ. Общая помощь от Соединенных Штатов составит почти 17 млрд долларов. В новый пакет войдут также высокоточные ракеты к РСЗО, а также системы для противодействия дронам.

Также сообщалось, что армия США заказала партию дальнобойных PrSM. В Штатах уже второй год создают высокоточную всепогодную ракету с дальностью поражения до 500 км. Precision Strike Missile заменит собой ATACMS.