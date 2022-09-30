Інвестиція в безпеку США: Сенат ухвалив законопроект про допомогу Україні на 12 млрд доларів

Журналісти пишуть, що інвестиції в Україну стануть найбільшою сумою військової допомоги, яку Сполучені Штати виділили якійсь країні за рік з часів війни у В'єтнамі.

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Конгрес США затвердив тимчасовий пакет видатків, щоб направити ще один значний обсяг екстреної допомоги Україні. Про це пише видання The New York Times.

Повідомляється, що закон надасть близько 12,3 мільярда доларів як екстрену допомогу Україні, яка бореться з Росією. Раніше Конгрес затвердив близько 54 мільярдів доларів у двох попередніх пакетах.

У матеріалі йдеться, що законопроєкт надасть 4,5 млрд доларів у фонд, призначений для підтримки уряду України, і 3 млрд доларів на озброєння, обладнання та іншу військову підтримку. Ще 1,5 млрд доларів буде направлено на поповнення американської зброї, вже відправленої в Україну, та 2,8 мільярда доларів для Міністерства оборони.

"Допомога Україні — це не якийсь приємний символічний жест — це буквально інвестиції в нашу власну національну безпеку та безпеку наших союзників", — сказав сенатор Мітч Макконнелл, республіканець від штату Кентуккі.

Раніше Фокус повідомляв, що США звинувачують російського олігарха Олега Дерипаску у порушенні санкцій. Мільярдер, на думку силовиків, міг залучити трьох жінок-лобістів, які надавали різні послуги у його інтересах.

Ще нагадаємо, що США більш ніж подвоїть кількість РСЗВ HIMARS у ЗСУ. Загальна допомога від Сполучених Штатів становитиме майже 17 млрд доларів. У новий пакет увійдуть також високоточні ракети до РСЗВ, а також системи протидії дронам.

Також повідомлялося, що армія США замовила партію далекобійних PrSM. У Штатах вже другий рік створюють високоточну всепогодну ракету з дальністю поразки до 500 км. Precision Strike Missile замінить собою ATACMS.