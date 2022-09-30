"Начнутся проверки": Россия хочет говорить с США об ограничениях ядерного оружия, — Reuters

В МИД РФ заявили, что рассматривают возможность подготовки личной встречи с представителями США. Согласно ранее подписанному договору, устанавливаются ограничения на количество ядерных вооружений.

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В России заявили, что начали изучение возможности встречи между российскими и американскими представителями для обсуждения переговоров по договору о контроле над ядерными вооружениями. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что это заявила во время брифинга в Москве представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сказала, что Россия открыта для того, чтобы снова начать инспекции и проверки нового договора СНВ. Более того, рассматриваются возможности организации личных встреч комиссий Вашингтона и Москвы.

В материале сказано, что проверки, которые были предусмотрены договором, остановились в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"Изучаются возможности проведения очного заседания двусторонней консультативной комиссии", — сказала Захарова.

Журналисты пишут, что подписанный США и Россией договор устанавливает ограничения на количество ядерных вооружений, которые каждая сторона может развернуть, и определяет условия проверки и инспектирования ядерных арсеналов друг друга.

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