Пентагон створює окреме командування, яке працюватиме лише на Україну, — TNYT

Як заявив посол США при НАТО Джуліан Сміт, контактна група збереться у німецькому Рамштайні вже 12 жовтня. За його словами, запити Києва почули.

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Пентагон розпочав роботу над формуванням нового командування, яке займатиметься координацією озброєння та навчання солдатів та офіцерів України. Про це пише видання Tne New York Times із посиланням на двох американських чиновників.

Повідомляється, що це робиться для того, щоб забезпечити впорядкування постачання озброєння Україні. Нове командування, яке базуватиметься у Вісбадені в Німеччині, підкорятиметься генералу Крістоферу Каволі, командувачу сил США в Європі.

Американські чиновники заявили, що нове командування займатиметься більш формаційним підходом до постачання Україні озброєнь. Передбачається, що воно базуватиметься на місці, яке буде розташоване близько до тренувальних полігонів, де вже тренуються українські бійці. У командування буде налагоджено тісне співробітництво з Міжнародним координаційним центром донорів (IDCC).

У матеріалі сказано, що з початку російського повномасштабного вторгнення США дали Україні військову допомогу на суму понад 16 млрд доларів. Штати та союзники сформували Контактну групу по Україні, що складається з більш ніж 40 країн. Вони збираються щомісяця у німецькому місті Рамштайн.

Зазначимо, що, як сказав посол США при НАТО Джуліан Сміт, група знову збереться вже 12 жовтня.

"Ми чітко почули українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія хоче говорити зі США про обмеження ядерної зброї. У МЗС РФ заявили, що розглядають можливість підготовки особистої зустрічі із представниками США. Згідно з раніше підписаним договором, встановлюються обмеження на кількість ядерних озброєнь.

Ще нагадаємо, що Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 12 млрд доларів. Журналісти пишуть, що інвестиції в Україну стануть найбільшою сумою військової допомоги, яку Сполучені Штати виділили якійсь країні за рік з часів війни у В'єтнамі.