Сегодня жители Киева и области могут слышать звуки взрывов

30 сентября в Вышгородском районе будут проходить учения саперов. Украинские пиротехники тренируются ликвидировать взрывоопасные предметы.

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Сегодня, 30 сентября, жители Киева и Киевской области могут слышать звуки взрывов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Это связано с тем, что на территории Вышгородского района будут проводиться учения саперов.

Как отмечают в администрации, в рамках обучающих мероприятий пиротехники будут тренироваться извлекать и ликвидировать взрывоопасные предметы.

"Поэтому в некоторых громадах возможны звуки взрывов", –– подчеркивает пресс-служба.

В администрации призвали киевлян быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Напомним, студент из Украины выиграл $100 тыс. на создание роботов для разминирования. Игорь Клименко из Киевского политехнического института получит престижную премию, которая поможет выпустить специальные дроны в 2023 году.

Ранее Фокус писал о том, 1 сентября Владимир Зеленский и известный пес-сапер Патрон приехали в школу в Ирпене. Вместе с детьми президент Украины торжественно погасил особую благотворительную марку "Укрпошты", посвященную Патрону.