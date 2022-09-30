Сьогодні мешканці Києва й області можуть чути звуки вибухів

30 вересня у Вишгородському районі відбуватимуться навчання саперів. Українські піротехніки тренуються ліквідувати вибухонебезпечні предмети.

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Сьогодні, 30 вересня, мешканці Києва та Київської області можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Це пов'язано з тим, що на території Вишгородського району проводитимуться навчання саперів.

Як зазначають в адміністрації, в межах навчальних заходів піротехніки тренуватимуться вилучати та ліквідувати вибухонебезпечні предмети.

"Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів", — наголошує пресслужба.

В адміністрації закликали киян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.

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