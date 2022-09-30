В Одессе разоблачили подростка-инвалида, который вел пророссийские паблики (фото)

Оказалось, что у парня синдром ДЦП. Он живет в квартире с бабушкой и дедушкой, где правоохранители обнаружили российскую символику.

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В Одессе разоблачили администратора пророссийского паблика "Одесса за Россию" в социальных сетях, который радовался обстрелам города иранскими дронами Shahed-136. Куратором оказался несовершеннолетний парень с синдромом ДЦП. Об этом рассказал общественный активист Демьян Ганул.

По его словам, местонахождение администратора пророссийского канала удалось вычислить по видео.

"Администратору моего Telegram-канала написал подписчик, сообщил, что он догадывается, откуда снято видео, и сообщил ориентированное место. Администратор все передал мне, а я, в свою очередь, проверенным людям в одной из спецслужб. Через 1,5 часа силовики ДСР (Департамент стратегических расследований, — ред.) были в квартире", — рассказал он.

В квартире находился несовершеннолетний парень с синдромом ДЦП, он оказался администратором паблика и автором видео, с помощью которого удалось его найти. У него нет матери, а живет он с бабушкой и дедушкой. Кроме того, Ганул рассказал, что у него был несовершеннолетний сообщник, теперь за содеянное будет отвечать его мама.

"При обыске правоохранители обнаружили немало запретной символики. "Дети", если их можно так назвать, готовились встречать оккупанты", — написал Демьян Ганул.

[ + – ] Несовершеннолетний администратор пророссийского паблика про Одессу [ + – ] Вещи, найденные у него дома [ + – ] Вещи, найденные у него дома [ + – ] Вещи, найденные у него дома

Напомним, 21 сентября СБУ разоблачила российских агентов в Киеве. Они передавали данные о киевских ТЭЦ для срыва отопительного сезона в столице. Троих пособников России уже заключили под стражу.

Ранее, 15 августа СБУ задержала в Одессе медработника, который передал оккупантом позиции ВСУ. Полученную информацию российские войска хотели использовать для нанесения ракетных ударов и планирования работы ДРГ в области.