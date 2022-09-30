В Одесі викрили підлітка-інваліда, який вів проросійські пабліки (фото)

Виявилося, що хлопець має синдром ДЦП. Він живе у квартирі з бабусею та дідусем, де правоохоронці виявили російську символіку.

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В Одесі викрили адміністратора проросійського пабліка "Одеса за Росію" у соціальних мережах, який радів обстрілам міста іранськими дронами Shahed-136. Куратором виявився неповнолітній хлопець із синдромом ДЦП. Про це розповів громадський активіст Дем'ян Ганул.

За його словами, місцезнаходження адміністратора проросійського каналу вдалося вирахувати на відео.

"Адміністратору мого Telegram-каналу написав підписник, повідомив, що він здогадується, звідки знято відео, і повідомив орієнтоване місце. Адміністратор все передав мені, а я, зі свого боку, перевіреним людям в одній зі спецслужб. Через 1,5 години силовики ДСР (Департамент стратегічних розслідувань, — ред.) були у квартирі", — розповів він.

У квартирі знаходився неповнолітній хлопець із синдромом ДЦП, він виявився адміністратором пабліка та автором відео, за допомогою якого вдалося його знайти. У нього немає матері, а живе він із бабусею та дідусем. Крім того, Ганул розповів, що мав неповнолітнього спільника, тепер за скоєне відповідатиме його мама.

"Під час обшуку правоохоронці виявили чимало забороненої символіки. "Діти", якщо їх можна так назвати, готувалися зустрічати окупанти", — написав Дем'ян Ганул.

[ + – ] Неповнолітній адміністратор проросійського пабліка про Одесу [ + – ] Речі, знайдені в нього вдома [ + – ] Речі, знайдені в нього вдома [ + – ] Речі, знайдені у нього вдома

Нагадаємо, 21 вересня СБУ викрила російських агентів у Києві. Вони передавали дані про київські ТЕЦ для зриву опалювального сезону у столиці. Трьох пособників Росії вже ув'язнили.

Раніше, 15 серпня СБУ затримала в Одесі медпрацівника, який передав окупантом позиції ЗСУ. Отриману інформацію російські війська хотіли використати для завдання ракетних ударів і планування роботи ДРГ в області.