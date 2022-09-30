"Путин не запускал ракеты лично": грузины на границе жестко встречают россиян (фото)

Местные жители вышли к пункту пропуска с плакатами, на которых говорится, что в Грузии не рады российским дезертирам.

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Грузины на границе встречают бегущих от мобилизации россиян с плакатами в руках, где говорится, что дезертирам из РФ здесь не рады. Соответствующие фотографии опубликовал в соцсетях Комитет гуманитарной и информационной политики Украины.

"Зарисовка "Как грузины встречают россиян на границе. От правды не убежишь", –– говорится в сопроводительном тексте.

На фотографиях видно, что местные жители вышли к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс", через который после объявления частичной мобилизации в стране в Грузию въезжают граждане РФ. В руках люди разных возрастов держат плакаты, на которых написано, что российским дезертирам в Грузии не рады. Также люди интересуются, почему граждане РФ, поддерживавшие войну в Украине, теперь бегут от призыва в армию.

[ + – ] Местные жители жестко встречают въезжающих в Грузию россиян.

На плакатах можно прочитать обращения и с таким содержанием: "Диктаторы делают то, что хочет большинство народа. А промытые мозги –– результат бездействия самих же россиян"; "Путин –– это Россия. Пока Путин управляет страной и люди подчиняются ему, Путин представляет Россию".

Грузины также напоминают, что президент РФ лично не запускает ракеты по территории Украины, это делают граждане России.

"В Украине на танке приехал не Путин и не 190 000 его клонов, а 190 000 россиян", –– подчеркивают местные жители.

По данным CNN, за время частичной мобилизации из России уже выехало более 200 тысяч человек. Количество граждан страны-агрессора, бегущих от призыва за рубеж, превысило численность солдат, задействованных в полномасштабной войне против Украины.

Ранее мы писали о том, что Республика Тыва выполнила план по частичной мобилизации и обещает призванным в ряды ВС РФ гражданам предоставить помощь. Семьям призванных граждан выдают продукты и одну голову мелкого рогатого скота.