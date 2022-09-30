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"Путін не запускав ракети особисто": грузини на кордоні жорстко зустрічають росіян (фото)

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Грузини з плакатами на пункті пропуску із РФ "Верхній Ларс"

Місцеві жителі вийшли до пункту пропуску з плакатами, де йдеться, що в Грузії не раді російським дезертирам.

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Грузини на кордоні зустрічають росіян, що тікають від мобілізації, з плакатами в руках, де йдеться, що дезертирам з РФ тут не раді. Відповідні фотографії опублікував у соціальних мережах Комітет гуманітарної та інформаційної політики України.

"Плакат "Як грузини зустрічають росіян на кордоні. Від правди не втечеш", — йдеться у супровідному тексті.

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На фотографіях видно, що місцеві жителі вийшли до контрольно-пропускного пункту Верхній Ларс, через який після оголошення часткової мобілізації у країні в Грузію в'їжджають громадяни РФ. У руках люди різного віку тримають плакати, на яких написано, що російським дезертирам у Грузії не раді. Також люди цікавляться, чому громадяни РФ, які підтримували війну в Україні, тепер тікають від призову до армії.

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Місцеві жителі жорстко зустрічають росіян, які в'їжджають до Грузії

На плакатах можна прочитати звернення і з таким змістом: "Диктатори роблять те, що хоче більшість народу. А промиті мізки — результат бездіяльності самих росіян"; "Путін — це Росія. Поки Путін керує країною і люди підкоряються йому, Путін представляє Росію".

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Грузини також нагадують, що президент РФ особисто не запускає ракети по території України, це роблять громадяни Росії.

"В Україні на танку приїхав не Путін і не 190 000 його клонів, а 190 000 росіян", — наголошують місцеві жителі.

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За даними CNN, за час часткової мобілізації з Росії вже виїхало понад 200 тисяч людей. Кількість громадян країни-агресора, які біжать від призову за кордон, перевищила чисельність солдатів, задіяних у повномасштабній війні проти України.

Раніше ми писали про те, що Республіка Тува виконала план часткової мобілізації і обіцяє призваним до лав ЗС РФ громадянам надати допомогу. Сім'ям призваних громадян видають продукти та одну голову дрібної рогатої худоби.