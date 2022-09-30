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Военный Фокус Российско-украинская война

"Сменил камеру на пулемет": на фронте погиб украинский оператор и режиссер Дмитрий Шиповский

Дмитрий шиповский, оператор, режиссер, гибель, донецкая область
Дмитрий Шиповский в марте пошел защищать Украину в рядах Вооруженных сил.

Оператор из Харькова, работавший на канале "Аль Джазира", погиб в Донецкой области во время минометного обстрела. С марта этого года он защищал Украину в рядах Вооруженных сил.

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21 сентября на фронте погиб украинский оператор кино и телевидения Дмитрий Шиповский. Об этом сообщил Институт массовой информации со ссылкой на его друга режиссера Станислава Чепурко.

С марта этого года Дмитрий защищал Украину в рядах ВСУ.

Как уточняется, Шиповский попал под минометный обстрел врага в районе села Дружба Донецкой области.

До полномасштабного вторжения РФ харьковчанин Дмитрий Шиповский работал оператором в телекомпании "Приват TV: Харьков" и на канале "Аль Джазира".

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Коллеги вспоминают о Дмитрии как о позитивном и приятном человеке.

Гибель защитника также подтвердили на канале "Приват TV: Харьков".

Дмитрий Шиповский работал над фильмами "Однажды в Украине" (2015), "Война на нулевом километре" (2017), "Юки" (2020), "Эвакуация" (2020).

Режиссер был активным участником Революции достоинства в 2014 году.

"Был спокойным и позитивным"

Как рассказывает режиссер Станислав Чепурко, Дмитрий не был публичным человеком.Среди коллег он прославился тем, что умел принимать нестандартные профессиональные решения.

"В последний раз мы виделись в 2014 году. Тогда он мне сказал: "Если [россияне] вторгнутся и оккупируют, пойду в партизаны". В 2022 году он ушел в ВСУ. Сменил камеру на пулемет", –– вспоминает Чепурко.

О смерти Шиповского у себя в соцсетях написала соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week (UFW) Ирина Данилевская. Она подчеркнула, что именно глазами Дмитрия, через его камеру, зрители на протяжении многих лет видели показы UFW и коллекции украинских дизайнеров.

"У меня нет слов. Война совсем рядом", –– прокомментировала она его гибель.

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Дмитрий Шиповский за работой.

Бывший руководитель пресс-службы UFW Инга Вишневская отметила, что Дмитрий был честным, порядочным и позитивным человеком. По ее словам, он работал безостановочно и спокойно.

"Миллионы людей видели через камеру Дмитрия все показы украинских дизайнеров во время недели моды, и даже первые прямые трансляции когда-то начинались из-за его "взгляда". Его руками и камерой снят огромный архив, навсегда являющийся историей нашей страны. История культуры, красоты и таланта нашей страны", –– прокомментировала Вишневская.

Дмитрий Шиповский стал 39-ым медийщиком, убитым российскими войсками за период полномасштабной войны в Украине.

8 сентября в боях за Балаклею Харьковской области погиб оператор телеканала "Прямий" Алексей Юрченко. В августе 2022 года Юрченко получил офицерские погоны и командовал взводом гранатометчиков.

В мае в результате российского артиллерийского обстрела под Изюмом Харьковской области в возрасте 36 лет погиб журналист телеканалов "Дом" и UA, военнослужащий Вооруженных сил Александр Махов.