"Змінив камеру на кулемет": на фронті загинув український оператор і режисер Дмитро Шиповський

Оператор із Харкова, який працював на каналі "Аль Джазіра", загинув у Донецькій області під час мінометного обстрілу. З березня цього року він захищав Україну в лавах Збройних сил.

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21 вересня на фронті загинув український оператор кіно та телебачення Дмитро Шиповський. Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на його друга режисера Станіслава Чепурка.

З березня цього року Дмитро захищав Україну в лавах ЗСУ.

Як уточнюється, Шиповський потрапив під мінометний обстріл ворога в районі села Дружба Донецької області.

До повномасштабного вторгнення РФ харків'янин Дмитро Шиповський працював оператором у телекомпанії "Приват TV: Харків" та на каналі "Аль Джазіра".

[ + – ] Колеги згадують про Дмитра як про позитивну і приємну людину

Загибель захисника підтвердили також на каналі "Приват TV: Харків".

Дмитро Шиповський працював над фільмами "Одного разу в Україні" (2015), "Війна на нульовому кілометрі" (2017), "Юкі" (2020), "Евакуація" (2020).

Режисер був активним учасником Революції Гідності у 2014 році.

"Був спокійним і позитивним"

Серед колег він прославився тим, що вмів ухвалювати нестандартні професійні рішення.

"Востаннє ми бачилися в 2014 році. Тоді він мені сказав: "Якщо [росіяни] вторгнуться та окупують, піду в партизани". У 2022 році він пішов у ЗСУ. Змінив камеру на кулемет", — згадує Чепурко.

Про смерть Шиповського у себе в соцмережах написала співзасновниця і голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week (UFW) Ірина Данилевська. Вона підкреслила, що саме очима Дмитра через його камеру глядачі протягом багатьох років бачили покази UFW та колекції українських дизайнерів.

"У мене немає слів. Війна зовсім поруч", — прокоментувала вона його загибель.

[ + – ] Дмитро Шиповський за роботою

Колишня керівниця пресслужби UFW Інга Вишневська зазначила, що Дмитро був чесною, порядною і позитивною людиною. За її словами, він працював безупинно та спокійно.

"Мільйони людей бачили через камеру Дмитра всі покази українських дизайнерів під час тижня моди, і навіть перші прямі трансляції колись починалися через його "погляд". Його руками та камерою знято величезний архів, який назавжди є історією нашої країни. Історія культури, краси та таланту нашої країни", –– прокоментувала Вишневська.

Дмитро Шиповський став 39-м медійником, убитим російськими військами за період повномасштабної війни в Україні.

8 вересня у боях за Балаклію Харківської області загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко. У серпні 2022 року Юрченко отримав офіцерські погони та командував взводом гранатометників.

У травні внаслідок російського артилерійського обстрілу під Ізюмом Харківської області у віці 36 років загинув журналіст телеканалів "Дом" та UA, військовослужбовець Збройних сил Олександр Махов.