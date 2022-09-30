"Россия нарушила слово": Подоляк высказался о лиманском котле и вспомнил про Иловайск

Советник главы ОП отметил, что теперь российская сторона будет просить о выводе своих войск из окружения, если в Кремле, конечно, заботятся о своих солдатах.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что подразделения российских вооруженных сил под населенным пунктом Лиман Донецкой области попали в окружение. Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

Советник ОП провел параллели с событиями восьмилетней давности, которые произошли под Иловайском. Тогда бойцы ВСУ, сражаясь с подразделениями пророссийских боевиков попали в котел и оказались в безвыходном положении. Теперь же, по словам советника, ситуация повторилась, и уже подразделения российских вооруженных сил оказались в котле.

"8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли", — напомнил Подоляк.

Советник пишет, что на сегодняшний день ситуация сложилась так, что российской стороне придется просить о выходе своих подразделений из Лиманского котла.

"Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", — отметил Подоляк.

Ранее спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил, что операция по окружению обороняющихся частей ВС РФ под Лиманом близится к завершению. По его словам, Генштаб ВСУ озвучит освобожденные населенные пункты после того, как украинские защитники закрепятся на этом направлении.

Согласно данным журналиста Юрия Бутусова, части российских войск, которые находятся в Лимане, попытаются вырваться из окружения. По его словам, россияне сформировали колонны, чтобы попытаться еще до темноты быстро прорваться в сторону села Торское.