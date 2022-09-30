"Росія порушила слово": Подоляк висловився про лиманський котел і згадав про Іловайськ

Радник голови ОП зазначив, що тепер російська сторона проситиме про виведення своїх військ із оточення, якщо в Кремлі, звичайно, дбають про своїх солдатів.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що підрозділи російських збройних сил під населеним пунктом Лиман Донецької області потрапили в оточення. Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

Радник ОП провів паралелі з подіями восьмирічної давності, що сталися під Іловайськом. Тоді бійці ЗСУ, борючись із підрозділами проросійських бойовиків, потрапили в котел і опинилися в безвихідному становищі. Тепер, за словами радника, ситуація повторилася, і вже підрозділи російських збройних сил опинилися в котлі.

"8 років тому росвійськові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово — колону розстріляли", — нагадав Подоляк.

Радник пише, що на сьогодні ситуація склалася так, що російській стороні доведеться просити про вихід своїх підрозділів із Лиманського котла.

"Якщо, звичайно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є справа до своїх солдатів", — зазначив Подоляк.

Раніше спікер східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив, що операція з оточення оборонних частин ЗС РФ під Лиманом наближається до завершення. За його словами, Генштаб ЗСУ озвучить звільнені населені пункти після того, як українські захисники закріпляться на цьому напрямі.

За даними журналіста Юрія Бутусова, частини російських військ, які перебувають у Лимані, спробують вирватися з оточення. За його словами, росіяни сформували колони, щоб спробувати ще до темряви швидко прорватися в бік села Торське.