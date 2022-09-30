Неизвестные вербовщики: в Оренбургской области РФ тайно призывают уголовников на фронт

Правозащитники отмечают, что вербовщики были не из ЧВК "Вагнера". Чтобы оградить себя от расспросов, руководство исправительной колонии закрыло территорию якобы на карантин.

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В рамках "частичной" мобилизации в России продолжают вербовать заключенных из исправительных колоний. Было известно, что этим занимался олигарх Евгений Пригожин, который набирал уголовников в ЧВК "Вагнер", однако в Оренбургской области были замечены неизвестные вербовщики. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на правозащитную организацию "Русь сидящая".

Как сообщила обозревателям глава организации Ольга Романова, в оренбургские исправительные колонии ИК-8, ИК-1 и в ИК-9 приехали вербовщики, которые ищут среди заключенных желающих отправиться на войну в Украину. Но это были не сотрудники ЧВК "Вагнера", а, по ее словам, что-то новенькое.

В попытке выяснить подробности оказалось, что ИК-1 закрыли для посещения якобы на карантин. Источники издания подтвердили, что колонию закрыли и повесили табличку "Карантин", однако однако никакого постановления о введении карантина на сайте Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) опубликовано не было.

Ситуацию с "карантином" отказались комментировать и сотрудники ИК, как лично, так и по телефону. При этом журналисты узнали, что в самой медсанчасти колонии никто об этом ничего не знает, поскольку никакого постановления о карантине не выносилось. Более того, по словам секретаря УФСИН Оренбургской области, никакого карантина в ИК-1 нет.

"После того как я выяснила, что медчасть карантина не вводила, стали говорить, что там дезинфекция. Таксофоны, со слов родственников заключенных, отключены неделю. Недавно освободившиеся из колонии ничего о карантине или дезинфекции не знают", — рассказала адвокат одного из заключенных Евгения Кулакова.

Также стало известно, что адвокаты пытались попасть в колонию с целью посетить находящихся там своих подзащитных, но сотрудники ИК просто вытолкали их за ворота. В то же время родственники осужденных говорят о том, что колония закрыта как минимум с 26 сентября.

Кто именно пытался вербовать уголовников на фронт конкретно выяснить не удалось, однако издание сообщает, что депутаты парламента Башкирии внесли в Госдуму законопроект об отправке осужденных на войну. При этом осужденному может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания, если он участвовал в военных действиях, а время пребывание на фронте засчитают в срок наказания из расчета один к десяти.

Ранее сообщалось, что в России частная военная компания "Вагнер" пытается завербовать еще 1500 человек, в том числе из исправительных колоний, чтобы отправить их на войну в Украину. Однако есть информация, что многие добровольцы отказываются, потому что боятся ВСУ.

19 сентября стало известно, что 5786 человек из российских исправительных учреждений были завербованы в качестве резерва в российские войска. При этом в район, где проходит линия фронта, вывезли не менее 2036 заключенных.