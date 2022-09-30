Невідомі вербувальники: в Оренбурзькій області РФ таємно призивають карних злочинців на фронт

Правозахисники зазначають, що вербувальники були не з ПВК "Вагнера". Щоб убезпечити себе від розпитувань, керівництво виправної колонії закрило територію нібито на карантин.

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У межах "часткової" мобілізації в Росії продовжують вербувати ув'язнених із виправних колоній. Було відомо, що цим займався олігарх Євген Пригожин, який набирав карних злочинців у ПВК "Вагнер", проте в Оренбурзькій області було помічено невідомих вербувальників. Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на правозахисну організацію "Русь сидяча".

Як повідомила оглядачам голова організації Ольга Романова, до оренбурзьких виправних колоній ВК-8, ВК-1 та у ВК-9 приїхали вербувальники, які шукають серед ув'язнених охочих вирушити на війну в Україну. Але це були не співробітники ПВК "Вагнера", а, за її словами, щось новеньке.

У спробі з'ясувати подробиці виявилося, що ВК-1 закрили нібито на карантин. Джерела видання підтвердили, що колонію закрили та повісили табличку "Карантин", проте жодної постанови про введення карантину на сайті Федеральної служби виконання покарання (ФСВП) опубліковано не було.

Ситуацію з "карантином" відмовилися коментувати і співробітники ВК як особисто, так і по телефону. При цьому журналісти дізналися, що в самій медсанчастині колонії ніхто про це нічого не знає, оскільки жодної постанови про карантин не виносилося. Понад те, за словами секретаря УФСВП Оренбурзької області, жодного карантину у ВК-1 немає.

"Після того як я з'ясувала, що медчастина карантину не вводила, почали говорити, що там дезінфекція. Таксофони, за словами родичів ув'язнених, відключено тиждень. Нещодавно звільнені з колонії нічого про карантин або дезінфекцію не знають", — розповіла адвокатка одного із ув'язнених Євгенія Кулакова.

Також стало відомо, що адвокати намагалися потрапити в колонію з метою відвідати своїх підзахисних, які там перебувають, але співробітники ВК просто виштовхали їх за ворота. Водночас, родичі засуджених говорять про те, що колонію закрито як мінімум з 26 вересня.

Хто саме намагався вербувати карних злочинців на фронт, конкретно з'ясувати не вдалося, проте видання повідомляє, що депутати парламенту Башкирії внесли до Держдуми законопроєкт про відправлення засуджених на війну. При цьому засудженому може бути надано відстрочку відбування покарання, якщо він брав участь у воєнних діях, а час перебування на фронті зарахують у строк покарання з розрахунку один до десяти.

Раніше повідомлялося, що у Росії приватна військова компанія "Вагнер" намагається завербувати ще 1500 осіб, зокрема з виправних колоній, щоб відправити їх на війну в Україну. Однак є інформація, що багато добровольців відмовляються, бо бояться ЗСУ.

19 вересня стало відомо, що 5786 осіб з російських виправних установ було завербовано як резерв у російські війська. При цьому в район, де проходить лінія фронту, вивезли щонайменше 2036 ув'язнених.