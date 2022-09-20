"Великі втрати": ПВК "Вагнер" хоче завербувати 1500 бійців, але добровольці бояться ЗСУ, — ЗМІ

Американський журналіст заявив, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області дуже переляканий багатьма російськими добровольцями, які вже підписали контракти з ПВК.

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Приватна військова компанія "Вагнер" намагається завербувати ще 1500 у Росії, щоб потім відправити їх на війну в Україну. Добровольців продовжують набирати серед засуджених за кримінальні злочини, про що пише видання Reuters із посиланням на анонімного американського військового чиновника.

За його словами, ПВК "Вагнер" зазнає дуже великих втрат в Україні.

"Наші джерела вказують на те, що "Вагнер" зазнає великих втрат в Україні, особливо й не дивно серед молодих та недосвідчених бійців", — сказав представник Міноборони США.

Крім того, американський журналіст Джек Детч у себе в Twitter написав, що багато російських добровольців відмовляються їхати на війну в Україну, бо бояться ЗСУ. Особливо їх налякало контрнаступ у Харківській області.

"Успішний наступ України з метою відвоювати більшу частину Харківської області надихнув багатьох російських добровольців відмовитися від бою", — заявив він.

Журналісти пишуть, що Росія використала Вагнера для посилення своїх передових сил у конфлікті в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що генерал США розповів, як війна в Україні вплинула на поведінку РФ у Сирії. Американський військовий заявив, що в Сирії перебувають російські генерали, які зазнали невдачі в Україні. Агресивними діями намагаються відновити свою репутацію.

Ще нагадаємо, що генерал США попередив про реакцію РФ на поразку під Харковом. За словами Марка Міллі, війна перейшла в абсолютно нову фазу, коли стратегічна ініціатива перебуває у ЗСУ, а не у росіян.

Ще нагадаємо, що США можуть передати Україні танки. За словами американського чиновника, Штати бачать певні проблеми у постачанні Україні своїх танків. Однак підтримка продовжиться як від США, так і Європи.