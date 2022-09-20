"Не знаємо, що станеться": генерал США попередив про реакцію РФ на поразку під Харковом

За словами Марка Міллі, війна перейшла в абсолютно нову фазу, коли стратегічна ініціатива перебуває у ЗСУ, а не у росіян.

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Американський генерал Марк Міллі заявив, що поки що невідомо, як РФ відреагує на поразку в Харківській області. Він закликав до підвищення пильності військовослужбовців США на військовій базі у Польщі, про що пише Reuters.

"Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності", — сказав Міллі у Варшаві.

Міллі сказав, що війська США в Європі не перебувають під якоюсь підвищеною загрозою, проте ступінь готовності все одно має бути високим. За його словами, під час війни ніколи немає чіткої впевненості, що станеться далі.

Що може зробити Володимир Путін?

У матеріалі сказано, що розгром військ президента Росії Володимира Путіна в Харківській області викликав дуже різку критику з боку росіян, які підтримують війну, а також різних пропагандистів і оглядачів бойових дій. Спершу Путін відмовлявся коментувати поразку своїх військ, але потім заявив, що Москва відповість більш рішуче, якщо армія РФ зазнаватиме "дальшого тиску".

Журналісти пишуть, що постійні погрози викликали побоювання, що він може використати ядерну зброю в Україні або мобілізувати російські резерви, які за останні п'ять років налічують близько 2 мільйонів людей.

Під час відвідування бази у Польщі Міллі не став говорити про наступні кроки Москви, але попередив, що війна вже перебуває у новій фазі. Вона має на увазі, що ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу.

Раніше Фокус повідомляв, що Арестович розповів, чи зможуть ЗСУ звільнити від окупантів «Лиман». Радник Офісу президента сказав, що окупанти намагаються створити у цьому районі лінію оборони. Туди вже перекинуто інженерні з'єднання, але залатати дірки не виходить.

Ще нагадаємо, що Дугін, який втратив дочку, заявив, що війна обов'язково прийде в Росію. За словами російського пропагандиста-філософа, так звана "спеціальна військова операція" Путіна вже закінчилася, а розпочалася повномасштабна війна із Заходом.

Також повідомлялося, що весь Чорноморський флот скоро опиниться у досяжності ракет ЗСУ. Наближаючись до Криму, наші військові зможуть бити ракетами HIMARS Севастополем. Весь російський Чорноморський флот, який зараз ховається за півостровом, опиниться у невигідній для оборони позиції.