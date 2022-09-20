"Гонитва потенціалів": Арестович розповів, чи зможуть ЗСУ звільнити від окупантів Лиман (відео)

Радник Офісу президента сказав, що окупанти намагаються створити у цьому районі лінію оборони. Туди вже перекинуто інженерні з'єднання, але залатати дірки не виходить.

Related video

Радник Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович заявив, що незабаром українські війська можуть оточити угруповання російських окупантів у Лимані. Після Лимана відкривається оперативний простір на Сватовому. Про це Арестович заявив під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

За словами радника ОП, бойові дії відбуваються на території Луганської області. Через це влада так званої "ЛНР" поспішила оголосити про те, що вона готова до нібито референдуму про приєднання до Росії. Вони сподіваються, що це зможе захистити політично.

"Можна тільки уявити, наскільки фігово у них йдуть справи, якщо вони намагаються захистити кордони, пробач Господи, "ЛНР" статусом території РФ", — сказав Арестович.

Радник ВП також заявив, що наразі триває гонитва потенціалів. Так, ЗСУ треба встигнути розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл, переправивши туди техніку. Водночас, окупанти зміцнюватимуть свою лінію оборони.

"Туди перекинуті інженерні з'єднання, але дуже їх мало. Вони не встигають створити лінію оборони і якимсь її заповнити. Там цілком можливі великі дірки, а отже, цілком можливі раптові прориви українських військ", — сказав Арестович.

[ + – ] Олексій Арестович про оточення Лимана.

Раніше Фокус повідомляв, що США можуть передати Україні танки. За словами американського чиновника, Штати бачать певні проблеми у постачанні Україні своїх танків. Однак підтримка продовжиться як від США, так і Європи.

Ще нагадаємо, що весь Чорноморський флот скоро опиниться у досяжності ракет ЗСУ. Наближаючись до Криму, наші військові зможуть бити ракетами HIMARS Севастополем. Весь російський Чорноморський флот, який зараз ховається за півостровом, опиниться у невигідній для оборони позиції.