"Гонка потенциалов": Арестович рассказал, смогут ли ВСУ освободить от оккупантов Лиман (видео)

Советник Офиса президента сказал, что оккупанты стараются создать в этом районе линию обороны. Туда уже переброшены инженерные соединения, но залатать "дыры" не получается.

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Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович заявил, что в скором времени украинские войска могут окружить группировку российских оккупантов в Лимане После Лимана открывается оперативный простор на Сватово. Об этом Арестович заявил во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По словам советника ОП, боевые действия идут на территории Луганской области. Из-за этого власти так называемой "ЛНР" поспешили объявить о том, что они готовы к якобы референдуму о присоединении к России. Они надеются, что это сможет защитить их политически.

"Можно только представить, насколько фигово у них идут дела, если они пытаются защитить границы, прости Господи, "ЛНР" статусом территории РФ", — сказал Арестович.

Советник ОП также заявил, что на данный момент идет гонка потенциалов. Так, ВСУ нужно успеть расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол, переправив туда технику. В то же время оккупанты будут укреплять свою линию обороны.

"Туда перекинуты инженерные соединения, но очень их мало. Они не успевают создать линию обороны и неким ее заполнить. Там вполне возможны большие дыры, а значит вполне возможны внезапные прорывы украинских войск", — сказал Арестович.

[ + – ] Алексей Арестович об окружении Лимана.

Ранее Фокус сообщал, что США могут передать Украине танки. По словам американского чиновника, Штаты видят определенные проблемы в поставках Украине своих танков. Однако поддержка продолжится как от США, так и от Европы.

Еще напомним, что весь Черноморский флот скоро окажется в досягаемости ракет ВСУ. Приближаясь к Крыму, наши военные смогут бить ракетами HIMARS по Севастополю. Весь российский Черноморский флот, который сейчас прячется за полуостровом, окажется в невыгодной для обороны позиции.